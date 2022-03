Disponibili i fondi Masterplan per il completamento dei lavori nell'oratorio di Sant'Antonio ad Alanno

Il Comune di Alanno ha ottenuto la determina per utilizzare 100 mila euro di fondi Masterplan - Patto per l'Abruzzo, da destinare all'intervento di completamento dell'oratorio di Santa Maria delle Grazie. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, ricordando che il Comune di Alanno era fra i beneficiari di un finanziamento che la passata amministrazione regionale di centrosinistra aveva approvato per il recupero e valorizzazione di edifici storici e culturali di grande rilevanza. La giunta Marsilio, dopo le segnalazioni di Blasioli e degli assessori comunali Fabio Di Domizio e Angelica Breda, ha approvato la delibera che riporgramma le risorse e grazie ai risparmi di spezia assegna la somma residua per completare l'opera:

"Abbiamo dovuto attendere altri mesi prima che la struttura regionale competente procedesse alla stipula della Convenzione per consentire al Comune di Alanno l’utilizzo delle risorse, ed oggi la possibilità di utilizzare la somma è definitiva. I lavori potranno riprendere per completare un vano sotterraneo e installare delle inferriate alle finestre, ultimando un intervento enorme che permetterà al Comune di Alanno e al sindaco Oscar Pezzi di avere a disposizione un grande spazio proprio di fianco alla Chiesa."

L’Oratorio di Santa Maria delle Grazie è stato fondato nel 1498 nel luogo dove, secondo alcuni pastori della zona, sarebbe apparsa la Madonna, richiedendo una sistemazione per la sua dimora terrena. È così che è iniziata la costruzione del complesso, terminato poi nel 1505 e successivamente ampliato anche con un convento, a testimonianza dell’iniziale presenza monastica e di cui oggi ci resta solamente il chiostro.La chiesa è uno dei più particolari e suggestivi esempi di barocco abruzzese.