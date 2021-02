Dallo Stato 800 mila euro per i lavori a Fosso Grande e 600 mila per il cimitero di Colle Madonna

Dallo Stato arrivano 1,4 milioni di euro da utilizzare per due importanti progetti riguardanti la città di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia illustrando i dettagli degli interventi che riguarderanno la completa messa in sicurezza strutturale di Fosso Grande e il consolidamento di Colle Madonna.

A Fosso Grande, ricorda l'assessore, già sono stati eseguiti gli interventi straordinari coordinati con il Comune di Spoltore e dunque si parte da una situazione già programma e strutturata:

Dobbiamo tenere presenti due aspetti, che sono strettamente interconnessi anche dal punto di vista economico: quello, certamente principale, di opere che riguarderanno la riqualificazione strutturale delle opere idrauliche, per evitare danni e problemi ai residenti e alle attività della zona; quello di natura ambientale, che restituirà alla città un'area naturalistica importante, che potrà essere usata sia come collegamento funzionale sia per la promozione di un turismo green su cui è importante cominciare a ragionare

Si interverrà sull'alveo di Fosso Grande e nel tratto vicino al canile di via Prati, con salti e vasche di espansione e l'eliminazione di scarichi e manufatti abusivi con la rimozione del terreno accumulato nel fosso, la pulizia della vegetazione riuscendo anche a ridare vita alla pista ciclabile abbandonata ormai da anni.

Con ulteriori seicentomila euro sono stati finanziati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del cimitero di Colle Madonna.

Va sottolineato il grande lavoro effettuato dai tecnici e dagli uffici comunali nella redazione dei progetti e nella messa a punto delle richieste di finanziamento,oggi per noi è essenziale riuscire ad intercettare finanziamenti statali ed europei, oltre che regionali, in modo da pesare il meno possibile sulle casse comunali anche per la realizzazione di opere di fondamentale importanza per la città