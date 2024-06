Diventano 45 i milioni di euro di fondi Fesr della Regione per l'innovazione delle imprese

Aumenta la dotazione finanziaria della Regione per l'avviso Fesr riguardante i fondi per l'innovazione delle imprese. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Tiziana Magnacca, aggiungendo che dai 40 milioni di euro di dotazione iniziale si è passati a 45 milioni grazie all'approvazione del provvedimento che autorizza lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari per altri 5 milioni di euro

“La decisione di incrementare la dotazione iniziale dell’avviso nasce dalla constatazione del successo dell’avviso stesso che ha spinto numerose piccole e medie imprese abruzzesi a presentare richiesta di contributo per avviare azioni di investimento e innovazione produttiva. In questo modo la Regione ha scelto con decisione di venire incontro alle istanze delle imprese, assecondando e incentivando la necessità di crescita delle stesse e di innovazione dei sistemi produttivi, elementi che incrementano la competitività delle imprese abruzzesi”.

Nello specifico, l’avviso prevede la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature e macchinari per la realizzazione di nuovi prodotti in modo da sostenere la competitività. L'assessore prosegue:

“Del resto la capacità delle aziende abruzzesi di stare sul mercato è confermata dai recenti dati del primo trimestre 2024 dell’export che fissano un incremento del 12,4%, dato che cristallizza la volontà di crescita con investimenti sia nel campo dei sistemi produttivi sia nel campo delle risorse umane”.

L’incremento di 5 milioni di euro della dotazione iniziale permette di soddisfare le richieste di altre 24 imprese abruzzesi che si vanno ad aggiungere alle 119 già finanziate grazie alla graduatoria definitiva approvata lo scorso dicembre. È il caso di ricordare che, sempre nell’ambito della programmazione Fesr 2021-2027, la Regione Abruzzo ha già finanziato con l’avviso “Sostegno a progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili” progetti per 27 milioni di euro, ammettendo a finanziamento 73 piccole e medie imprese.