Fondi europei, per i consiglieri regionali del Patto per l'Abruzzo "la Regione è in ritardo. Manca una visione strategica"

“Abruzzo agli ultimi posti in riferimento all’utilizzo dei fondi europei per i periodi di programmazione 2014/2020 e 2021/2027. Ragion per cui, in base ai dati riportati sul bollettino pubblicato da Igrue (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea), abbiamo presentato un’interpellanza alla giunta Marsilio per sapere in che modo si intende recuperare il gap accumulato con altre regioni italiane riguardo all’avanzamento in termini di pagamenti rispetto ai vari programmi”. E’ quanto hanno affermato, nella mattinata del 9 maggio, Giornata dell’Europa, i consiglieri regionali di opposizione che compongono il Patto per l’Abruzzo.

Nel corso di un incontro con la stampa, che si è svolto nella sala Corradino d’Ascanio della sede del consiglio regionale a Pescara, Luciano D’Amico e Silvio Paolucci, quest'ultimo primo firmatario dell’interpellanza, hanno illustrato nel dettaglio le cifre relative alle risorse non utilizzate, distinguendo i due cicli di programmazione e i relativi fondi.

In particolare, secondo quanto riferito dal consigliere regionale Paolucci, al 31 dicembre 2023, per il ciclo di programmazione 2014-2020, rispetto ai programmi Fse (Fondo sociale europeo), Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), Feasr (Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale) e Piano sviluppo e coesione Fsc, le risorse non utilizzate ammontano a 1,312 miliardi di euro, su un totale di 3,165 miliardi. Per gli anni 2021/2027, invece, le risorse non utilizzate ammonterebbero a 1,179 miliardi di euro, su un totale di oltre 1,185 miliardi, a cui andrebbero aggiunte le ulteriori risorse Feasr e quelle stanziate a febbraio 2024, che non sono inserite nel monitoraggio preso in esame dai consiglieri regionali di minoranza. “L’Abruzzo è in ritardo anche sulla quota di cofinanziamento regionale ai programmi Pr Fesr (Programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse + (Fondo sociale europeo plus).

“I fondi europei richiedono una capacità di progettazione e di spesa e rappresentano un fattore formidabile di sviluppo – ha spiegato D’Amico -. Lamentiamo i ritardi e la mancanza di un percorso che possa far crescere il nostro territorio. C’è dunque la necessità di fare chiarezza, perché per quanto riguarda il Patto per l’Abruzzo il nostro obiettivo è quello di fare sempre gli interessi degli abruzzesi e auspichiamo che con questa interpellanza si contribuisca a recuperare quelle inefficienze che oggi riscontriamo. E’ mancata una visione strategica da parte della maggioranza".

Ecco nel dettaglio come si colloca l’Abruzzo rispetto ad altri territori italiani, secondo il monitoraggio presentato dai consiglieri regionali di opposizione: Fesr 20214/2020: ultimo posto; Fse 2024/2020 terzultimo posto; Feasr 2014/2020 terzultimo posto; 15esimo posto sul Piano sviluppo e coesione Fsc 2014/2020.