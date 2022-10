Fondi europei, l'assessore D'Amario alle opposizioni: "Rendicontato l'intero contributo avuto dalla commissione"

“Recentemente sono stati pubblicati alcuni articoli di stampa che continuano a non rendere la corretta fotografia della performance di spesa relativa ai fondi comunitari della Regione Abruzzo”. Inizia così la nota con cui dell'assessore regionale alle attività produttive Daniele D'Amario replica alle opposizioni che hanno duramente attaccato la Regione per essere penultima nella classifica stilata dalla Cohesion Data della commissione europea in merito alla speda dei fondi Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale).

“Si continua a far riferimento a percentuali di avanzamento di spesa tra programmi regionali che, a causa degli interventi adottati con modalità specifiche dalle regioni, legati alla pandemia – afferma D’Amario –, hanno conferito ai programmi regionali connotazioni diverse che non li rendono più direttamente confrontabili, o almeno non con riferimento al valore complessivo dei programmi. L’avanzamento di spesa, ove si voglia effettivamente fare un confronto, va ormai determinato esclusivamente con riferimento alla quota di contributo Ue rendicontato all’interno del programma”. Per il Fesr la quota percentuale rendicontata dalla Regione Abruzzo è pari al 74 per cento del contributo concesso dalla commissione europea, specifica. “Pur volendo leggere all’interno delle stesse fonti dei dati utilizzati per le percentuali e le classifiche – prosegue l’assessore – la Regione oggi ha rendicontato e ricevuto dalla Commissione europea 102,6 milioni di euro rispetto all’importo di 137,7 milioni di contributo Ue sul programma. Appunto il 74 per cento del contributo. Basta consultare la stessa fonte che distribuisce le percentuali per comprendere il significato del dato stesso. Ci attiveremo per fare in modo che la pubblicazione dei dati in futuro tenga conto delle conseguenze determinate dall’applicazione delle disposizioni comunitarie per affrontare l’emergenza pandemica. La Regione nel periodo 2014-2020 ha ottenuto 78 milioni di euro dei 275 complessivi previsti nel programma Fesr Abruzzo e, ad oggi, le risorse sono state praticamente tutte erogate ai beneficiari e saranno rendicontate alla commissione europea entro il termine dell’anno. Al di là della rendicontazione, ormai imminente – conclude D’Amario – le somme sono state tutte erogate ai beneficiari e sul territorio”.