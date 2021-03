L'allarme del consigliere regionale Taglieri: "A rischio fondi nazionali per i caregiver, la giunta Marsilio faccia chiarezza"

Il consigliere pentastellato ha depositato un'interrogazione alla giunta regionale per capire se sono stati preparati gli indirizzi programmatici per utilizzare i fondi messi a disposizione dal Governo

A rischio i fondi per i carevgiver abruzzesi a causa della mancanza di trasparenza e linee programmatiche da parte della giunta Marsilio. L'allarme è stato lanciato dal consigliere regionale del M5s Taglieri che ha presentato un'interrogazione all'esecutivo regionale per chiedere delucidazioni per i fondi destinati alle persone che assistono familiari non autosufficienti.

Secondo Taglieri, sarebbero quindi a rischio le risorse stanziate dal Governo fra il 2018 e 2020, con oltre 570 mila euro per lo scorso anno a disposizione per l'Abruzzo:

La procedura per l'erogazione delle risorse è assolutamente chiara e si basa su una serie di scadenze: entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo Decreto (avvenuta il 22 gennaio 2021), le Regioni che intendano accedere ai fondi dovranno farne espressa richiesta, allegando un piano di interventi per valorizzare il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare; entro 45 giorni dalla ricezione della predetta richiesta, il Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri eroga le somme; entro 60 giorni dalla ricezione delle somme, le Regioni provvedono a trasferire le risorse ai vari ambiti territoriali

In base all'articolo 3, specifica il consigliere pentastellato, sono previsti per l'erogazione specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi nel rispetto di modelli organizzativi regionali, ma ad oggi di questo non ci sarebbero tracce e garanzie da parte del centreodestra.