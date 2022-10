Dalla Regione 700 mila euro di fondi per i caregiver di minori con gravi disabilità

Nuovo importante contributo economico dalla Regione Abruzzo in favore delle famiglie con figli affetti da gravi disabilità. La giunta regionale, su proposta dell'assessore Pietro Quaresimale, ha approvato la delibera che stanzia 700 mila euro per i caregiver familiari che assistono i figli minori affetti da malattie rare e in condizione di disabilità gravissima con necessità di un’elevata intensità assistenziale nelle 24 ore.

Il bando che verrà a breve pubblicato prevede l'assegnazione di un contributo economico pari a 10 mila euro in favore del genitore che si dedica in maniera continuativa all'assistenza del figlio, che risulta quindi disoccupato o inoccupato. Possono quindi presentare domanda i i genitori conviventi dei minori assistiti, inoccupati o disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e residenti nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori affetti da malattie rare, croniche, gravi e invalidanti che comportano una disabilità gravissima che richiede cure tempestive, intensive e continue nelle 24 ore da parte dei familiari. Il criterio di selezione delle domande partirà dal reddito dando priorità a coloro con Isee inferiore.

Il bando e tutte le informazioni: https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-570-del-18102022?fbclid=IwAR1g6N1_amIOR2u6CfwDpiDl1UqkjKVFoDQaSil97xKrzUzLQUIYy1-qJqY