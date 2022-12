Cinque milioni per le borse di studio, D'Incecco (Lega): "Per la prima volta copertura totale nel bilancio di previsione"

In arrivo 5 milioni di euro per le borse di studio. Lo fa sapere, attraverso una nota, il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco. Per la prima volta, precisa l'esponente del Carroccio, è stata prevista la copertura totale all'interno del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, nel triennio 2023-2025.

"Questo stanziamento - comunica D'Incecco - potrà garantire la copertura di tutte le richieste di borse di studio inviate. Il futuro dei giovani e la loro istruzione sono temi principali nell'agenda di governo della Lega e, dunque, di questo governo regionale", conclude il capogruppo.