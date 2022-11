La richiesta di Pignoli: “Più fondi nel bilancio per il sociale”

Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli annuncia battaglia in consiglio comunale per far aumentare la dotazione di bilancio per il sociale: “I dati diffusi in queste ore dalla Caritas Diocesana di Pescara non possono lasciarci indifferenti - afferma - Nella nostra città sono in costante aumento le famiglie in difficoltà e non più in grado di acquistare neanche più i beni di prima necessità”.

In previsione della presentazione del bilancio per fine anno, Pignoli si prende un impegno preciso: “Arrivano fondi già vincolati e quindi il Comune mette poco - dice - per cui mi batterò affinché nel prossimo bilancio vengano previsti maggiori fondi sul sociale. I 60.129 pasti distribuiti dalle mense di Pescara e Montesilvano dimostrano come il problema sia drammatico. La Caritas ci dice che sono state 298 le famiglie accolte nel centro di distribuzione alimentare Fead con 1.327 pacchi alimentari distribuiti solo tra giugno e dicembre. Gli interventi economici nel pronto intervento sociale promossi con i due Comuni sono stati 1.068 e hanno riguardato in particolare il pagamento degli affitti e delle utenze confermando come il caro-bollette sia un problema sempre più presente”.

E conclude: "Dopo oltre due anni di pandemia, ora il caro bollette ha portato la situazione a essere davvero quasi fuori controllo per cui, considerando che i trasferimenti predisposti da Governo e Regione sono di fatto già vincolati, occorre per questo un maggiore sforzo dell’amministrazione comunale anche tramite una variazione di bilancio per far fronte alla sempre maggiore richiesta da parte delle famiglie che vivono quotidianamente sulla loro pelle il fatto di non riuscire ad andare più avanti. Al Pis (piano di intervento sociale) bisogna destinare maggiori risorse - conclude Pignoli - ed è quello per cui mi batterò al momento della predisposizione del bilancio".