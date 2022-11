Quasi 1,5 milioni di euro dalla Regione per incentivare l'attività sportiva delle persone disabili

La giunta regionale su proposta dell'assessore Pietro Quaresimale, ha approvato lo stanziamento di fondi finalizzati ad attività ludico-sportive e agli interventi relativi ai servizi in ambito sportivo per le persone con disabilità. A disposizione ci sono complessivamente 1,446 milioni di euro. I destinatari che potranno accedere al contributo sono di due tipologie: i Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti o gli Enti di ambito sociale che gestiscono i servizi sportivi in almeno due Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitati. Per le attività ludico sportive saranno messi a disposizione 1,012 milioni di euro per la fornitura e messa in opera di giochi inclusivi, strutture di gioco combinate, strutture per lo sport e arredo urbano, utilizzabili da tutti i bambini e ragazzi, inclusi quelli con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, insieme ai loro accompagnatori.

Si punta anche a superare le barriere architettoniche o sensoriali per la libertà di movimento sia dei bambini che dei loro accompagnatori, con aree giochi inclusive che comprendano videosorveglianza ed illuminazione. Per ogni intervento il tetto massimo finanziabile è di 25 mila euro.

Per quanto riguarda i destinatari per gli interventi finalizzati ai servizi in ambito sportivo (434.079,35 euro) sono i singoli Comuni con una popolazione residente fino a 10.000 abitanti o gli Enti di Ambito Sociale (AdsS) se gestiscono i servizi sportivi per delega di almeno due Comuni. Gli interventi finanziabili riguardano l’acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il Comune, anche in forma associata, può concedere in comodato d’uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, oppure, in alternativa, che possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie.

Anche in questo caso il tetto massimo finanziabile per ogni intervento è pari a 25 mila euro, che sale a 43 mila euro in caso di acquisto di un automezzo che consenta anche il trasporto di persone con disabilità. Ogni ente comunale o di ambito sociale piò presentare una sola istanza. L'assessore Quaresimale ha dichiarato:

“Sono interventi fondamentali per il sostenere il tessuto sociale poiché diamo la possibilità, soprattutto nei piccoli centri, di favorire l’aggregazione giovanile attraverso la pratica sportiva”.