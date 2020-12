Stanziati 300 mila euro dalla Regione per incentivare l'acquisto di bici ed e-bike nei comuni da 10 a 50 mila abitanti

La giunta regionale abruzzese ha approvato lo stanziamento di 300 mila euro destinati quali incentivi per l’acquisto di mezzi di mobilità sostenibile, bici, e-bike e altri mezzi a ridotto ingombro.

L'intervento va in favore dei cittadini residenti nei ventidue comuni, non capoluogo di provincia, con un numero di abitanti inferiore a 50mila e superiore a 10mila.

Quattro quelli presenti nella provincia di Pescara:

Cepagatti;

Città Sant’Angelo;

Penne;

Spoltore.

Questi gli altri nel resto dell'Abruzzo: Avezzano, Celano, Sulmona, Atessa, Francavilla al mare, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo, Vasto, Alba Adriatica, Atri, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto.