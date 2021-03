Ancora problemi con i fondali insabbiati al porto, Sospiri: "Subito il dragaggio urgente, i fondi ci sono" [FOTO]

Il presidente del consiglio regionale interviene in merito alla questione del dragaggio del porto, evidenziando come la situazione sia peggiorata nelle ultime settimane con i fondali nuovamente insabbiati

Avviare subito il dragaggio urgente del porto di Pescara, con i fondi pari a 800mila euro già disponibili. L'appello è stato lanciato dal presidente del consiglio regionale Sospiri, che sottolinea come ora serva un'accelerazione decisa per le procedure burocratiche che porti all'avvio del dragaggio in tempi brevi, per permettere alla marineria e a tutto lo scalo di funzionare senza ostacoli e limiti, soprattutto in vista delle riaperture e della ripartenza di tutto il sistema economico post pandemia.

Nelle ultime settimane, ha aggiunto Sospiri, la situazione è peggiorata in quanto a causa dei fenomeni naturali la sabbia è stata spinta dalle correnti nel porto abbassando ulteriormente i livelli dei fondali e creando pericolose secche per le imbarcazioni.

Le progettazioni e gli appalti stanno andando avanti e stanno seguendo il proprio iter amministrativo a livello ministeriale, opere già finanziate che sicuramente si faranno. Nel frattempo, però, va assicurata la piena agibilità di quel porto che esiste e che è lo strumento di lavoro e di ormeggio dei nostri pescherecci, anch’essi penalizzati dall’emergenza Covid-19, con un’attività che è andata avanti a scossoni e che comunque sta inevitabilmente risentendo della crisi economica generalizzata. E dopo l’emergenza Coronavirus Pescara non può permettersi di pagare lo scotto anche dell’emergenza insabbiamento del porto canale.

Il Comune e la Regione, ha garantito Sospiri, si stanno muovendo per assolvere agli obblighi burocratici ed intervenire subito per restituire piena operatività al porto nei punti dove attualmente vi è una secca totale.