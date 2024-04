Fondali bassi e pescherecci incagliati: dragaggio e nuova zona di ormeggio in porto per aiutare la marineria

Entro il 12 maggio sarà dragata la darsena commerciale del porto con un escavo di 30mila metri cubi di materiale. Subito dopo con un'ordinanza della direzione marittima l'ormeggio dei pescherecci sarà spostato sulla banchina di levante “dunque in assoluta sicurezza”.

A riferirlo è il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine del vertice svoltosi in prefettura per fare il punto e soprattutto offrire una rapida soluzione alla marineria ancora una volta alle prese con il problema dei fondali che qualche giorno fa è nuovamente esploso con una delle imbarcazioni rimasta bloccata mentre effettuava una normale manovra di riferimento. Episodio che ha causato danni ingenti a carico dell'armatore che con il presidente dell'associazione che li rappresenta, Doriano Camplone, è tornato a denunciare la critica situazione che si vive aggravatasi con l'avvio dei lavori sul lato nord.

Oltre al dragaggio e lo spostamento degli ormeggi, spiega ancora Sospiri, sarà anche liberata la canaletta “per assicurare una navigazione sicura alle imbarcazioni”. Tutti interventi necessari nell'attesa, sottolinea, 2del completamento dei lavori di ampliamento e riorganizzazione complessiva del porto che cuberanno circa 100 milioni di investimento”.

Le decisioni sono arrivate dunque dal tavolo cui hanno preso parte oltre a Sospiri e Camplone, il prefetto Flavio Ferdani, e per la marineria Lucio Di Giovanni, Francesco Scordella e Massimo Camplone, oltre a Riccardo Padovano per l'autorità portuale, il segretario generale Maurizio Minervino, il sindaco Carlo Masci e il direttore marittimo Fabrizio Giovannone.

“Il vertice odierno fa seguito all’allarme lanciato nei giorni scorsi dalla marineria in seguito al problema registrato da una imbarcazione che è rimasta bloccata nella canaletta a causa dei fondali troppo bassi – ricorda quindi Sospiri -. Un episodio sul quale abbiamo subito alzato la guardia e l’attenzione con una verifica immediata circa gli interventi immediatamente realizzabili per scongiurare incidenti, ma anche sulle opere già in programma per garantire a Pescara un porto canale sicuro, moderno, pulito, transitabile e realmente fruibile. Le risposte sono arrivate subito”.

Il dragaggio che partirà nelle prossime settimane, speiga, “ci consentirà di liberare la banchina di levante portando i fondali dell’area a -4 metri. Fatte le opere, che termineranno intorno al 25 maggio, sposteremo la maggior parte delle imbarcazioni sulla banchina sud, mentre i motopescherecci più grandi da quel momento in poi andranno a ormeggiare sulla banchina di levante. Quindi procederemo con le altre opere: il dragaggio della canaletta per mettere in sicurezza la navigazione di tutte le imbarcazioni”.

Quindi il punto sulle grandi opere. “Entro la primavera 2025 inizieranno i lavori del porto con l’abbattimento dell’attuale molo nord con lo spostamento dei trabocchi, quindi la realizzazione del collegamento tra la barriera soffolta e la diga foranea per iniziare l’intervento di costruzione del nuovo molo nord”, aggiunge.

“Ritengo che l’incontro odierno abbia prodotto risultati soddisfacenti e il ringraziamento va anche all’impegno dell’autorità portuale e al nostro rappresentante Padovano. Teniamo conto che il dragaggio di 30mila metri cubi è il più poderoso realizzato negli ultimi tre anni, e soprattutto la scelta di spostare l’ormeggio dei motopescherecci sulla banchina di levante, proposta da tempo con la marineria – conclude Sospiri -, è espressione di grande lungimiranza perché da questo momento le imbarcazioni rientrando nel porto non dovranno più accedere dentro il porto canale per ormeggiare”.