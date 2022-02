Foibe, Profeta (Fdi): "Il gesto del professor D'Emilio offensivo e fuori luogo"

Un “gesto offensivo e fuori luogo, soprattutto perché commesso da un professore che dovrebbe insegnare ai propri alunni la storia in modo apolitico”. È una condanna tout court quella che Carola Profeta, referente provinciale dipartimento famiglia, pari opportunità e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia, rivolte al gesto di Andrea D'Emilio, il docente di storia e filosofia che ieri mattina, postando un video su Facebook, ha rimosso lo striscione dedicato dall'associazione Audere Semper al ricordo delle vittime delle foibe in occasione del Giorno del Ricordo, parlando di propaganda parafascista.

Grave il gesto, afferma la Profeta, e ancor più gravi i contenuti con cui il docente lo ha spiegato. “Afferma – dichiara la referente FdI – che sulle foibe va fatto un dibattito storiografico e pubblico serio, a partire dai crimini commessi dal fascismo in Jugoslavia e dalla reazione criminale che furono le foibe. Con queste affermazioni sembra quasi che si vogliano giustificare gli atti criminali, violenti e vendicativi del regime comunista di Tito nei confronti di militari e civili italiani, brutalmente uccisi e gettati ancora vivi nelle foibe. Alla violenza non si risponde mai con la violenza e non esistono martiri di serie A e di serie B, tutti i martiri hanno pari dignità e meritano di essere ricordati”.

La Profeta sottolinea, poi, come proprio quest'anno “il ministero dell’Istruzione ha inviato una circolare alle scuole dove si invitano i dirigenti scolastici a parlare ai ragazzi del dramma delle foibe e dell’esodo dei fiumani, istriani e giuliano-dalmati per contrastare le tesi negazioniste o riduzionistiche che troppo spesso vengono proposte offendendo così i nostri martiri ed i nostri esuli”. Quindi l'invito a D'Emilio: “Siamo a disposizione per un dibattito serio e approfondito sui crimini di guerra perpetrati alle popolazioni istriane e giuliano-dalmate”.