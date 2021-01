Sui focolai in ospedale a Pescara il Pd presenta un'interrogazione urgente al sindaco

Un'interrogazione urgente, presentata durante la seduta di lunedì 18 gennaio del consiglio comunale, per chiedere spiegazioni al sindaco Masci in merito ai focolai e contagi scoperti in ospedale a Pescara. A presentarla il Pd con il capogruppo Giampietro, aggiungendo che dopo i casi di ortopedia con i pazienti trasferiti a Penne e Popoli, sono stati segnalati altri casi nei reparti di geriatria, medicina, oncologia e chirurgia pediatrica.

Una situazione inaccettabile e per questo il sindaco Masci, secondo il Pd, deve convocare la direzione generale Asl per avere spiegazioni e una relazione puntuale sulle misure attuate e sul perchè non abbiano funzionato. Per Giampietro, va anche considerata la possibilità di avviare un'indagine interna con una commissione ispettiva per comprendere questo grave malfunzionamento nel sistema anticontagio: