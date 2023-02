All'Aurum un incontro con Fitto e Lollobrigida sulla sinergia nella programmazione dei fondi europei

È in programma lunedì 13 febbraio, a partire dalle ore 10 negli spazi dell’Aurum, l’iniziativa “Insieme per lo sviluppo”, che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, introduce così: “Dopo i Comitati di sorveglianza dei Fondi europei Fesr-Fse, di quello del Fondo di sviluppo e coesione, e a pochi giorni da quello del Feasr, il programma di sviluppo rurale, è venuto il momento di raccontare al territorio quanto fatto da questa amministrazione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e i risultati che siamo riusciti a conseguire”.

Per Marsilio “si tratta di un evento di grande significato perché per la prima volta i fondi europei e quelli di coesione vengono affrontati in quell’ottica di unitarietà e di sinergia che costituisce uno dei tratti distintivi della programmazione e segna la distanza rispetto al passato”. Nel corso dell’incontro sarà illustrato il bilancio delle attività, alla data del 31 dicembre 2022, condotte dagli uffici regionali impegnati nei Programmi Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), Fse (Fondo sociale europeo) e Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione).

All’appuntamento prenderanno parte, oltre a Marsilio, il vice governatore Emanuele Imprudente, il sottosegretario al ministero dell’agricoltura Luigi D’Eramo, i direttori della presidenza, Emanuela Grimaldi, e del dipartimento agricoltura, Elena Sico, i dirigenti del Feamp, Francesco Di Filippo, del Psc, Emanuela Murri, e l’autorità di gestione dei fondi, Carmine Cipollone. Previsti anche gli interventi del ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, del ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, e del sottosegretario al ministero delle imprese, Fausta Bergamotto.