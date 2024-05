A vent'anni dalla nascita si rinnova il protocollo della Rete antiviolenza che vede il Comune ente capofila

Aggiornato dopo vent'anni il protocollo d'intesa della Rete interistituzionale antiviolenza, sottoscritto per la prima volta nel 2004. Tanti gli enti e le realtà che il Comune ha messo intorno a un tavolo per affrontare in maniera sinergica un fenomeno dilagante. Il protocollo, su cui ha lavorato l'assessorato alle Politiche sociali guidato dal vice sindaco Adelchi Sulpizio con il dirigente Marco Molisani, è stato sottoscritto per il Comune dal sindaco Carlo Masci.

Il protocollo è strutturato su due livelli, uno più operativo e uno finalizzato alla sensibilizzazione. Il primo livello coinvolge tutti i soggetti che “creeranno e gestiranno la presa in carico delle donne che subiscono violenza attraverso percorsi integrati di accoglienza, sostegno e protezione”, come prevede lo stesso. Il secondo livello, che coinvolge più soggetti, prevede “attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, ricerca e monitoraggio programmate annualmente nell’ambito delle attività della rete antiviolenza cittadina”. Per ognuno dei due livelli sarà attivo un tavolo di lavoro con incontri periodici.

“Questo non è solo un protocollo di intesa, ma un atto dal forte valore politico, inteso come valore per la città, per la comunità – dichiara il sindaco Masci -. In questi venti anni è stato fatto un lungo percorso e oggi mettiamo insieme tutti gli attori che da sempre operano sul territorio, ciascuno con la propria competenza per un think tank continuo”.

“Fino a quando si parlerà di violenza sulle donne la società non si potrà definire civile e se è vero che solo insieme si contrasta il fenomeno, questi tavoli hanno il senso di unione forte. Oggi firmiamo convinti del fatto che il protocollo è utile per mettere a confronto tutte le idee necessarie per combattere la violenza. Questa – aggiunge - è l'ennesima dimostrazione che a Pescara i corpi intermedi funzionano e funzionano sempre”.

“Chi ha creato questo protocollo vent'anni fa è stato lungimirante”, aggiunge Sulpizio ricordando il lavoro fatto negli ultimi cinque anni e fatto di “tanti eventi per dire no alla violenza sulla donne. Nel 2019 se ne parlava meno, ora c'è maggiore sensibilità e le scuole sono protagoniste insieme a noi e ad Ananke, il nostro braccio operativo, che collabora con il Comune da circa vent'anni”.

“L'amministrazione comunale ha attivato anche un Centro uomini autori di violenza e ottenuto il finanziamento per la realizzazione delle case di sgancio per le donne che vogliono intraprendere un percorso di autonomia dopo essere uscite dal dramma della violenza. L'intento – conclude Sulpizio - è quello di continuare a lavorare sul fenomeno ampliando le azioni di sensibilizzazione anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni. Un ringraziamento va a chi ha realizzato tante attività di sensibilizzazione e la speranza è che arrivi un giorno in cui non si parlerà più di violenza sulle donne”.

Ecco i componenti della rete antiviolenza

Della Rete fanno parte il tribunale di Pescara, il tribunale per i minorenni di L’Aquila, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di L’Aquila, la Asl, il centro antiviolenza Ananke, il Centro uomini autori di violenza (Cuav), la polizia locale, l'università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara, l'ufficio scolastico provinciale di Pescara, l'ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo, l'ordine degli avvocati di Pescara, l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Pescara, l'ordine degli psicologi della Regione Abruzzo e gli enti del terzo settore. Partecipano alla rete anche la Prefettura e le forze dell'ordine che firmeranno in un secondo momento.