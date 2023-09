Firmate le prime convenzioni per la Nuova Pescara, 5 servizi sono già fusi

Firmate nella mattinata del 22 settembre le prime convenzioni per la Nuova Pescara, che portano di fatto alla fusione di 5 servizi. Si tratta dell’ufficio di statistica, della centrale unica di committenza, del servizio di Progettazione per l’accesso ai finanziamenti europei, della protezione civile e dello sportello unico telematico del Suap, che verranno accorpati per la gestione unica dal 1° gennaio 2024. Ed è solo l'inizio: si andrà avanti così, infatti, ogni anno, in uno 'step by step' che culminerà poi con la nascita del nuovo Comune nel 2027. I sindaci di Montesilvano e Spoltore, Ottavio De Martinis e Chiara Trulli, si sono recati stamane al municipio di Pescara per sottoscrivere l'accordo con il neo vicesindaco Adelchi Sulpizio.

De Martinis ha dichiarato: "Con grande senso di responsabilità oggi abbiamo firmato queste convenzioni perché, come avete saputo, ci sono funzioni che da oggi verranno associate e che vedono Pescara come capofila. Non abbiamo ragionato in base al campanile ma pensando che Pescara potesse avere, in questo, un ruolo funzionale. Auspico che ci sia sempre questo spirito costruttivo. Noi spesso siamo stati additati come quelli che volevano difendere chissà cosa, e invece chiediamo solo di considerare tutto il territorio. Speriamo dunque che questo sia l'inizio di un percorso diverso".

Si è detta d'accordo anche la sindaca Trulli: "Abbiamo conseguito un traguardo importante. È stato un anno di lavoro veramente impegnativo: adesso, con la stessa diplomazia e la massima serenità, ci aspettiamo che si arrivi a condividere la bozza di statuto della Nuova Pescara rispettando le diversità territoriali. Ci attendono altri due anni molto impegnativi perché ogni anno dovremo fondere cinque servizi. Parliamo di un'entità più grande che sarà tutta da costruire, e ci vorrà dunque una predisposizione positiva".

Il vicesindaco Sulpizio ha invece voluto ringraziare pubblicamente il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, aggiungendo che "oggi è una data storica per Pescara e siamo tutti contenti perché abbiamo scritto una pagina importante per il futuro dei nostri tre territori e per i nostri figli". Presente all'incontro anche il dirigente Marco Molisani.