Il consigliere comunale Fiorilli passa all'Udc, il capogruppo Pignoli: "Un punto di partenza per far crescere il partito"

Il consigliere comunale Berardino Fiorilli è entrato ufficialmente nel gruppo consiliare dell'Udc. Questa mattina 28 luglio c'è stata la presentazione ufficiale da parte del capogruppo in Comune Massimiliano Pignoli, che ha evidenziato come Fiorilli sia un amico con quale esiste una collaborazione da tempo, per un approccio diverso e e reale verso il sociale che ha sempre rappresentato una priorità assoluta per l’Udc.

"In questi anni abbiamo portato avanti tante iniziative assieme a Berardino Fiorilli per essere sempre più vicini alle categorie più deboli come per esempio l’istituzione dello sportello dell’ascolto sociale voluto assieme all’assessore Nicla Di Nisio. In Consiglio Comunale abbiamo lavorato tanto per il sociale e da oggi riusciamo a raccogliere i frutti di questo lavoro. L’arrivo di Fiorilli, a cui auguriamo di arrivare al più presto su uno scranno del consiglio regionale perché lo merita, rappresenta un punto di partenza e non certo di arrivo. "

Pignoli, poi, non ha escluso l'ingresso di altri consiglieri comunali nel prossimo futuro. Presente anche il coordinatore cittadino dell'Udc Vincenzo Seraiocco:

“Siamo un partito piccolo che sta però crescendo sia a livello nazionale quanto locale. Oggi ufficializziamo l’ingresso di un nuovo consigliere comunale e quindi andiamo a raccogliere i frutti di un lavoro iniziato da diversi anni. Questo, però come diceva il capogruppo Massimiliano Pignoli non è un punto di arrivo ma di partenza che vedrà l’Udc sempre ancorato alla maggioranza di centro destra. Saremo però sempre un pungolo e diremo al sindaco come eventualmente cambiare qualcosa per dare nuovo slancio all’azione amministrativa con un unione di centro sempre più centrale”.