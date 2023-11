Salvini annuncia: "I lavori sull'autostrada A14 termineranno tra due anni"

Entro il 2025 dovrebbe finire l'incubo cantieri sull'A14. È quanto ha fatto sapere il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini rispondendo oggi a un'interrogazione dell'onorevole Giulio Sottanelli. Il vice premier ritiene giuste "le proteste di una comunità che da anni, anzi da decenni, aspetta una soluzione. Abbiamo chiesto alla società concessionaria (Autostrade per l'Italia, ndr), che sta eseguendo i lavori e che io presso settimanalmente", ha puntualizzato Salvini.

Ebbene, secondo Aspi "entro due anni termineranno i lavori", ha annunciato il ministro. "Ovviamente la gente percorre quell'autostrada ogni giorno e non può aspettare due anni, quindi abbiamo chiesto di ridurre al minimo l'impatto, anche per evitare incidenti mortali dovuti al cambio di corsia o all'accesso in galleria", sollecitando il concessionario a "comunicare con cadenza periodica la pianificazione dei cantieri sull'A14 e, grazie alla concertazione con i territori, dall'inizio dell'anno è stata alleggerita significativamente la presenza dei cantieri nella tratta marchigiana dell'A14 attuando gli scambi di carreggiata solo in orario notturno. In orario diurno, 6-22, viene garantita al traffico la percorribilità di almeno una corsia per senso di marcia".

Inoltre "sono stati potenziati i presidi per garantire maggiore sicurezza e assistenza all'utenza. Ho chiesto di rendere più evidenti le segnalazioni di limitazioni e cambi di carreggiata", ha spiegato il ministro.

Per quanto riguarda l'ampliamento della A14 a sud di Porto Sant'Elpidio "è stato predisposto uno studio di fattibilità preliminare sia per il tratto marchigiano sia per quello abruzzese, che è stato condiviso con le istituzioni territoriali per un'ulteriore valutazione sui possibili sviluppi successivi", ha affermato Salvini, ribadendo che "le opere di ammodernamento sull'A14 e su tutto l'arco autostradale italiano rappresentano una priorità inderogabile per la mobilità dei cittadini. Per me, come ministro, recuperare in un anno circa dieci anni di tempo passato non era difficile", ha ammesso, aggiungendo però che meritano risposte precise "le realtà territoriali, i pendolari e chi frequenta quell'autostrada quotidianamente, come altre autostrade che hanno bisogno di interventi. Penso alla A24, cioè l'autostrada dei parchi, rimanendo in Abruzzo".

E Salvini "ogni giorno" chiede "puntualmente aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori perché stiamo portando avanti un nuovo codice della strada per salvare vite", e quindi "i cantieri che serviranno a salvare vite non possono mettere a rischio vite oggi, durante l'apertura dei lavori".