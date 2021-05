Fine contratto per 130 lavoratori, Pignoli replica alla Asl: “Qualcuno vuole confondere le idee”

Il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara, Pignoli, interviene sulla fine del contratto per 130 lavoratori della sanità a tempo determinato, e replica alla Asl con queste parole:

“Dopo l'allarme lanciato da me per primo sul futuro dei quasi 130 operatori socio sanitari che per un anno nel periodo dell'emergenza sanitaria hanno lavorato con abnegazione e impegno ineguagliabili, come eroi al fianco del personale medico ed infermieristico, per curare i degenti del Santo Spirito e dell'ospedale Covid, e che non si sono visti confermare il contratto dalla Asl tramite la Manpower, in quanto scaduto, qualcuno vuole confondere le idee o fa finta di non capire”.

Poi Pignoli illustra quella che è la posizione sua e del partito, anche in riferimento alla risposta della Asl di Pescara: “Nessuno ha parlato nel comunicato di bando illegittimo ma si è parlato di personale che durante la pandemia ha dato il massimo. [...] L'emergenza Covid non è finita. Nel comunicato si evidenzia che la Asl poteva, se voleva, tutelare in tempi non sospetti queste figure. Questa è stata la richiesta e ora non ci arrampichiamo sugli specchi per evitare imbarazzi verso chi è stato disponibile sempre rischiando la propria vita e che oggi si ritrova in mezzo ad una strada e senza lavoro”.