Finanziati dalla Regione Abruzzo 138 progetti "Vita indipendente" per 1,2 milioni di euro

Approvati dalla Regione Abruzzo 138 progetti della "Vita indipendente" per un totale di 1,2 milioni di euro da erogare. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Pietro Quaresimale, a seguito della pubblicazione delle graduatorie riferite all'anno 2021:

"L’annualità finanziata è quelle del 2021. “L’avviso regionale ha avuto un grande successo a conferma della validità dell’avviso stesso ma soprattutto della necessità di stare comunque vicino a persone che presentano disabilità e che vogliono realizzare un progetto di vita. Il Gruppo di coordinamento regionale ha diviso le istanza arrivate in quattro fasce a seconda dell’intensità assistenziale finanziando con una quota più alta i progetti di prima fascia proseguendo in via decrescente per le altre fasce."

Il numero di domande, spiega l'assessore, dimostra quanto sia alta la richiesta di assistenza per le fasce sociali più deboli e l'impegno conseguente dell'assessorato per reperire le risorse economiche per soddisfare tutte le richieste ammesse.

"L’impegno è di reperire quanto prima altre risorse economiche al fine di finanziare altri progetti”.