D'Incecco (Lega): "100.000 euro per la tutela e la valorizzazione del fiume Pescara"

Il capogruppo regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha annunciato che l’amministrazione Marsilio vuole “promuovere l’avanzamento delle attività di tutela e valorizzazione del fiume Pescara attraverso il finanziamento di attività di manutenzione straordinaria per la pulizia degli argini e gli interventi di rimozione di tronchi nell’alveo e potatura del verde di prossimità all’asta fluviale”. Nello specifico, questo finanziamento verrà stanziato dalla Regione in favore del Comune di Pescara per 100.000 euro.

Stamattina, in giunta comunale, è stata presentata la delibera di sottoscrizione della convenzione tra Regione e Comune per il trasferimento delle risorse necessarie: “Come avevamo promesso in campagna elettorale stiamo dando risposte rispetto alle problematiche del fiume sono molto soddisfatto, pertanto, della sinergia tra Comune e Regione per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci tengo a ringraziare gli uffici competenti di Comune e Regione che hanno lavorato e lavorano alacremente per questo e, ovviamente, l’assessore competente Di Nisio e l'architetto Zazzero, responsabile dell'ufficio Mare e Fiume del comune di Pescara”, conclude D'Incecco.

Il primo intervento urgente di manutenzione straordinaria delle sponde e dell’alveo del fiume Pescara si estende per 7,6 km, cioè nel tratto di competenza del Comune di Pescara.