Il campo Rodolfo Restinetti di Manoppello diventerà una struttura sportiva polivalente e sostenibile

Grazie a 500mila euro del fondo nazionale “Sport e periferie” e i 370 mila che il Comune ci metterà di tasca propria, Manoppello metterà a nuove il campo intitolato a Rodolfo Restinetti, pioniere del calcio manoppellese trasformandolo un uno spazio polivalente multidisciplinare moderno e attendo all'ambiente oltre che collegato al percorso pedonale attraverso via Orientale.

Il progetto diventerà insomma realtà grazie al finanziamento ottenuto con il bando “Sport e periferie 2022” del dipartimento dello Sport della presidenza del consiglio dei ministri. Per realizzarlo ci vorranno complessivamente 870mila euro. Oltre al rifacimento del manto si prevede quindi la sistemazione complessiva dell'impianto e dei servizi con anche l'installazione di un sistema di pannelli solari per la produzione di energia, la realizzazione di un percorso vita, che dal centro urbano, attraversando una zona boschiva, arriva fino al plesso sportivo e la sistemazione della strada di accesso e del parcheggio antistante.

“Una volta ultimati i lavori – dichiara il sindaco Giorgio De Luca – lo storico campo Rodolfo Restinetti tornerà a nuova vita, diventando una struttura sportiva multidisciplinare in grado di accogliere non solo le vivaci associazioni che operano a Manoppello, ma tutti i cittadini, accentuando così la sua vocazione di luogo aggregazione sociale. Grazie al collegamento pedonale con il centro storico sarà anche riconnesso al tessuto urbano e facilmente raggiungibile da via Orientale su cui sono stanno per iniziare importanti progetti di riqualificazione e messa in sicurezza”.