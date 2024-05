Piccolo comuni, per la manutenzione delle strade arrivano 750mila euro: fondi anche per Rosciano e Bolognano

Un totale di 763mila euro per i lavori stradali nei piccoli comuni abruzzesi con i due della provincia di Pescara ricompresi nel finanziamento del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, cui ne sono stati assegnati circa 265mila. Nello specifico si tratta di Rosciano (150mila euro) e Bolognano (114mila 480 euro).

A comunicare lo stanziamento deciso con il decreto del capo dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero guidato da Matteo Salvini, è il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco che è anche presidente della commissione regionale bilancio.

Si tratta nello specifico, spiega, dell'approvazione della graduatoria 2023 per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione della strade comunali cui sono andati i contributi stanziati dal fondo destinato proprio a quelle manutenzione per quanto riguarda i piccoli territori.

“Nella nostra regione sono sei i progetti che hanno ricevuto il via libera, per i quali è previsto uno stanziamento sino ad un massimo di 150 mila euro”, specifica D'Incecco che ringrazia il ministro “per l'attenzione nei confronti di ogni singolo territorio. A breve, per i piccoli comuni ci saranno anche altri fondi”.

Limitatamente al 2023, le risorse del Fondo attuale sono state prioritariamente assegnate ai comuni fino a 5.000 abitanti per i quali, nel medesimo anno, sia stato dichiarato lo stato di emergenza e ai centri più virtuosi.

“In Abruzzo sono state ammesse al finanziamento - spiega ancora il capogruppo entrando nel dettaglio - le istanze presentate dai Comuni di Rosciano (150 mila euro) e Bolognano (114mila 480 euro) nel Pescarese, Castel Castagna (150 mila euro), Civitella del Tronto (150 mila euro) e Torricella Sicura (150 mila euro) nel Teramano e Fraine (48mila 720 euro) nel Chietino. Grazie alla Lega non solo parole, ma fatti concreti per i nostri territori”, chiosa.

I finanziamenti saranno erogati in due soluzioni. La prima quota pari al 50 per cento, all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori, la restante parte a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.