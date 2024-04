Fina (Pd): "Occorre ripristinare le agevolazioni per eliminare le barriere architettoniche anche in Abruzzo"

Il senatore abruzzese del Pd e tesoriere nazionale Michele Fina interviene in merito alla questione della sospensione delle agevolazioni fiscali per chi rimuove le barriere architettoniche, dopo l'allarme lanciato dalla Cgil Abruzzo:

"Sono impegnato fermamente, insieme alle colleghe e ai colleghi della VI commissione, a proporre emendamenti per affrontare le criticità emerse dal decreto legge 39 del 2024, riguardanti le misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. La recente presa di posizione della Cgil Abruzzo evidenzia le difficoltà che migliaia di abruzzesi con disabilità stanno affrontando a causa delle modifiche apportate dal decreto, che di fatto limitano la loro mobilità e libertà di accesso."

Fina ha concluso:

"Sono attivo con determinazione per ripristinare le agevolazioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità." Il segretario regionale Carmine Ranieri della Cgil e il resposabile regionale Cgil ufficio disabilità Claudio Ferrante avevano dichiarato:

"Il decreto legge del 29 marzo numero 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, adottato dal governo comincia a dare i suoi frutti: migliaia di abruzzesi con disabilità sono di fatto agli arresti domiciliari. A causa di questo vergognoso decreto sono sparite le agevolazioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questo significa che le persone con disabilità che non possono anticipare somme elevate per installare ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici saranno murate vive perché non potranno più uscire di casa a causa delle barriere architettoniche"