Il segretario regionale Fina (Pd) sulla classifica Governance Poll: "PIù della metà degli abruzzesi non appoggia Marsilio"

Più della metà degli abruzzesi non apprezza il lavoro dell presidente Marsilio. Ad affermarlo è il segretario regionale del Pd Michele Fina, che commenta l'esito del sondaggio "Governance Poll" pubblicato dal Sole 24 Ore e riguardante il consenso dei cittadini nei confronti dei presidenti della Regione e dei sindaci delle città capoluogo italiane.

Secondo Fina, Marslio perde 4,4 punti percentuali rispetto al 2020, fermandosi al 45% dei consensi ed è fra i Governatori che perdono più terreno in Italia:

C'è bisogno di una prossima generazione Abruzzo, il Partito Democratico si propone come aggregatore di un'alternativa per il futuro della regione. La consapevolezza di essere eterodiretti da logiche romane e la distanza del Presidente, la giunta lenta e l'immobilismo in Regione, le inquietanti vicende giudiziarie e le politiche propagandistiche non sono più sopportati dagli abruzzesi. L'indagine lo evidenzia.