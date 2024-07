Segnaletica e semafori: regolamentato il percorso della filovia, ma nessuna data certa per l'entrata in funzione

Chiude in attivo il bilancio della Tua con i dettagli che saranno forniti in una conferenza stampa fissata per il 5 luglio e intanto sul fronte filovia si va avanti, almeno per quanto riguarda la regolamentazione viaria sul tracciato dove la stessa dovrà transitare.

Se dopo i tanti annunci susseguitisi una data certa su quando la filovia entrerà effettivamente in funzione non c'è, l'ordinanza a firma del dirigente del settore Mobilità Giuliano Rossi, se ne definiscono i "confini" di transito con le prescrizioni relative al funzionamento dei semafori agli incroci della strada parco.

Nello specifico l'atto pubblicato sull'albo pretorio del Comune ordina “di regolamentare la circolazione viaria su via Castellamare Adriatico, su via Silvio Pellico nel tratto compreso tra via0 Leopoldo Muzii e la traversa avente medesima denominazione di viale Giovanni Bovio recentemente modificata, compresa tra via Silvio Pellico e via Michelangelo, nonché in quest’ultima, autorizzando il transito esclusivo ai filoveicoli del tpl elettrificati con tecnologia innovativa agli autobus ecologici del tpl, ai mezzi di soccorso, ai mezzi delle forze di polizia e ai mezzi preposti all'igiene urbana” e di “regolamentare le intersezioni viarie tra la via Castellamare Adriatico e le vie pubbliche perpendicolari alla stessa con impianto semaforico”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

È quindi compito di Tua, si legge ancora, attenersi alle prescrizioni previste e dunque anche consentire ai soli residenti del tratto di viale Bovio compreso tra via Silvio Pellico e via Michelangelo, l'accesso alle proprietà e dunque l'utilizzo dei passi carrabili, così come di provvedere “all'attuazione del presente provvedimento – si legge ancora - garantendo la perfetta funzionalità dell’intero impianto ivi compreso il ciclo programmato degli impianti semaforici lungo l’intero tracciato filoviario”.

Un ordinanza che arriva, si legge nella stessa, in quanto “risulta improcrastinabile avviare la fase conclusiva mediante l’emissione di giusto provvedimento per la regolamentazione della circolazione viaria dei veicoli elettrici del Trasporto pubblico locale (tpl), come filobus e bus elettrici, nel tracciato della filovia ricompreso tra il confine con il comune di Montesilvano e la città di Pescara”.

Le critiche al progetto non si sono mai fermate soprattutto da parte del Comitato strada parco bene comune che l'attenzione la tiene alta su collaudi e regolarità del tracciato, con anche due dei candidati sindaci all'ultima tornata elettorale, Carlo Costantini e Domenico Pettinari, che in caso di vittoria avevano in programma di bloccare il progetto. Le elezioni hanno però dato ragione a Carlo Masci rieletto sindaco per la seconda volta e che a quel progetto è sempre stato favorevole con lo stesso che dunque va avanti: l'obiettivo è metterla a terra la filovia, ma sul quando resta ancora un punto interrogativo.