Filovia, botta e risposta tra Costantini e la Tua. Per il consigliere comunale "i conti non tornano"

Il consigliere comunale Carlo Costantini torna a parlare del progetto della filovia, soffermandosi sui costi e sull’ultima ordinanza, “da modificare”. “I conti del Filobus non tornano. Basterebbe controllare quelli di Rimini per bloccare un altrimenti inevitabile ulteriore spreco di risorse pubbliche. Ma qualcuno, per ragioni che nel prossimo futuro dovrà inevitabilmente spiegare alla Corte dei Conti, ha deciso di andare avanti a prescindere da tutto”. Lo afferma il consigliere comunale Carlo Costantini.

“Non solo - dice - non tornano i conti che dovrebbero mettere in equilibrio i costi di gestione, che con ogni probabilità dovranno essere compensati con la soppressione di altre corse. E sarebbe buona regola portarle a conoscenza dei cittadini e degli utenti prima e non dopo avere messo in esercizio il filobus. Non tornano anche i conti tra quello che ha dichiarato la Tua e quello che ha deciso il Comune. La Tua ha dichiarato di non avere ancora presentato la domanda di autorizzazione. Il Comune ha adottato un’ordinanza che rende operativi divieti e prescrizioni come se il filobus dovesse entrare in esercizio domani”.

Pronta la risposta da parte della societò di trasporti abruzzese, che nei giorni scorsi ha affermato di procedere con la richiesta delle autorizzazioni entro la fine dell'estate. "Gli adempimenti di natura tecnica e amministrativa procedono in linea con il programmato", precisa. "In particolare, le attività legate alle verifiche di pre-esercizio filoviario e la formazione del personale di esercizio si stanno svolgendo regolarmente, così come i lavori relativi all'infrastruttura. La Tua sta seguendo tutte le fasi autorizzative legate alle autorizzazioni per la circolazione del filobus; entro la conclusione dell'estate verrà formalizzata ad Ansfisa la richiesta di avvio dell'esercizio”.