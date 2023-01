L'alannese Mariani è tra i 68 giovani amministratori ammessi al master in Pubblica Amministrazione di Anci e università Cattolica

C'è anche l'alannese Filippo Mariani tra i 68 migliori giovani amministratori ammessi al master in Pubblica Amministrazione organizzato dall'Anci (associazione nazionale comuni italiani) e università Cattolica del Sacro Cuore.

I corsi di studio, improntati all’insegnamento delle tecniche della buona amministrazione, vedono la compartecipazione dei più prestigiosi atenei nazionali, nell’ottica di fornire un’adeguata preparazione ai rappresentanti delle Istituzioni.

A breve prenderà il via, da una collaborazione tra la scuola Pvblica e l’università Cattolica del Sacro Cuore, un master di alta formazione in Pubblica Amministrazione finalizzato a trasmettere, a 68 giovani amministratori italiani, le migliori conoscenze in un settore oggi molto più delicato e complesso che nel passato.

Il corso, la cui titolazione è “Fondamenti del Welfare sociale”, sarà tenuto dai docenti dell’ateneo lombardo e prevedrà un seminario conclusivo su temi pratici ed attuali ma anche sulle sfide del futuro per il miglioramento costante delle pubbliche amministrazioni. E tra i 68 selezionati, sulla base del percorso di studi e dei risultati ottenuti nell’attività politico - amministrativa, c’è anche Filippo Maria Mariani, consigliere nel comune di Alanno.

«Ringrazio Anci, Pvblica e l’università Cattolica per l’importantissima occasione di formazione», dice Mariani, «formarsi vuol dire essere in grado di rispondere alle criticità e alle opportunità che fanno parte del cammino politico-amministrativo delle comunità che rappresentiamo. Per questo, poter rappresentare il mio paese e la mia comunità è motivo di personale orgoglio».

Il nome del consigliere Mariani figura, inoltre, anche tra quelli dei 100 ammessi a un altro corso di alta formazione in collaborazione con l'università di Pisa.