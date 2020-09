Lunghe file lungo l'asse attrezzato per i lavori, l'assessore Febbo chiede un urgente tavolo tecnico

Viabilità in tilt lungo l'asse attrezzato tra Pescara e Chieti anche nella mattinata odierna, lunedì 21 settembre per i lavori di manutenzione eseguiti dall'Anas.

Per questa ragione, visto che si tratta di un problema che periodicamente si ripropone, l'assessore regionale Mauro Febbo chiede un tavolo tecnico urgente ai prefetti delle due città e alla concessionaria della strada.

Febbo la considera «una situazione intollerabile e insostenibile, che causa forte disagio e pericolo per la viabilità oltreché danni ingenti alle attività produttive. È assolutamente inammissibile che il principale asse viario, non autostradale, dell'intera regione venga sottoposto a lavori di manutenzione senza che gli stessi non vengano preventivamente segnalati con avvisi agli utenti e senza che si organizzi un servizio all'ingresso della rete che dirotti a viabilità alternativa».