D'Incecco attacca la fiction 'SanPa': "Quella realtà non può essere descritta così"

D'Incecco attacca la serie 'SanPa', che tanto sta facendo discutere in questi ultimi giorni. Il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Pescara critica la fiction di Netflix su San Patrignano e difende "la comunità più grande d'Europa", definendola "un'eccellenza italiana che ho visitato personalmente decine di volte".

"Migliaia e migliaia di vite salvate - scrive D'Incecco - strappate dall'infamia della dipendenza dalla droga! San Patrignano e il suo fondatore non possono essere descritti con una fiction. Occorre stare lì qualche giorno per capire l'aria che si respira, per sentire l'odore della vita e la forza della dignità dell'uomo che torna a essere padrone di se stesso e fautore del suo destino. Io sto con Sanpa, sempre e comunque".