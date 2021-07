Dopo un anno di stop dovuto al Covid torna la Festa di Sant'Andrea

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, tornano i festeggiamenti in onore di Sant'Andrea a Pescara. Lo ha confermato nel corso di una conferenza stampa l'assessore comunale Alfredo Cremonese, assieme ai rappresentanti del comitato feste.

Nell'ultimo weekend di luglio (24,25,26) ci sarà dunque spazio per le celebrazioni importantissime per la marineria pescarese e che si svolgeranno rispettando i protocolli anti Covid. Un'annata importante non solo per il ritorno dopo la pausa forzata del 2020, ma anche per la prima Bandiera Blu di Pescara. Presenti all'incontro anche il parroco della chiesa di Sant'Andra Padre Carlo Mattei, e la consigliera comunale Zaira Zamparelli. L'assessore ha dichiarato:

"Auspico che questo sia davvero un momento benaugurante non solo per le attività economiche legate al mare ma anche per la ripartenza del nostro territorio. Per questo tutti noi ci affidiamo al nostro amato santo Andrea Apostolo. Al nostro parroco padre Carlo Mattei chiediamo quindi tutti una benedizione speciale per la gente del mare e anche per tutti noi che abbiamo pubbliche responsabilità affinché possiamo dimostrare di essere tutti all’altezza del nostro compito, in una fase molto difficile non solo per la pandemia ma per gli effetti sociali ed economici che questa ha determinato"

Gli organizzatori, rappresentati da iccardo Padovano, Massimo Camplone, Elio Maione e Massimo Di Francesco hanno fatto sapere che la statua uscirà in mare domenica 25 luglio nonostante i fondali insabbiati con la tradizionale processione in mare. I fuochi d'artificio saranno particolarmente ricchi e importanti.

Riguardo gli eventi a latere dei riti religiosi, si è in attesa di risposte da parte di due gruppi di musica leggera che comunque dovrebbero essere presenti sul palco che sarà allestito presso La Madonnina. Domani mattina si terrà una riunione in questura per definire gli aspetti logistici e di sicurezza delle manifestazioni.