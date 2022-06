Festa della Madonna dei 7 Dolori, giostre gratis per i bimbi delle famiglie meno abbienti

In occasione della festa della Madonna dei Sette Dolori, il consigliere comunale Udc Massimiliano Pignoli ha annunciato che domenica 5 giugno, dalle ore 10 alle ore 13, i bambini delle famiglie pescaresi meno abbienti, i ragazzi del don Orione e delle famiglie ucraine che sono a Pescara potranno usufruire in modo completamente gratuito delle attrazioni del luna park.

Pignoli ha detto che “abbiamo coinvolto in questa iniziativa i bambini delle famiglie meno abbienti, i giovani assistiti e seguiti al don Orione e per questo 2022 ovviamente i bambini ucraini. Per questo voglio ringraziare l’amico Adam Valerio che, assieme ai suoi colleghi proprietari delle attrazioni, ha accolto con entusiasmo questa mia idea. Parlavo l’altra sera con Adam del fatto che ci sono bambini che possono divertirsi e altri che non possono farlo perché le loro famiglie non hanno le possibilità economiche e questo non è più possibile. Noi siamo per l’eguaglianza sociale per cui abbiamo voluto organizzare questo momento di divertimento domani per questi bambini che hanno gli stessi diritti dei loro coetanei. Bisogna aiutare le persone bisognose e in questo caso grazie alla generosità dei giostrai abbiamo potuto fare questo regalo a questi bambini. Loro non guadagneranno soldi ma ne guadagneranno sicuramente nell’anima”.

Lo stesso Adam Valerio ha spiegato che “abbiamo accolto anche quest’anno con entusiasmo questa idea del consigliere Pignoli e aspettiamo domani numerosi i bambini a cui vogliamo regalare volentieri qualche ora di divertimento e serenità”. Alerhush Kateryna, responsabile dell’associazione “Nessuno Escluso”, ha poi aggiunto: “Voglio ringraziare il consigliere Pignoli per questa bella iniziativa che rende davvero felici i nostri ragazzi alcuni dei quali nella loro vita non hanno mai avuto la possibilità di salire su una giostra. Per questo quella di domani sarà davvero una bella giornata”.

Per il sindaco Carlo Masci si tratta di “un'iniziativa davvero bella, che il consigliere Pignoli aveva proposto anche negli anni scorsi e che quest’anno ha esteso ai bambini delle famiglie ucraine presenti sul territorio. Come amministrazione comunale saremo sempre al fianco di queste iniziative di solidarietà che vogliono significare anche inclusione sociale di cui c’è sempre bisogno”.