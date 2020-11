Santilli sulla festa dell’albero: «Non è soltanto un appuntamento sul calendario»

In occasione della festa dell’albero, che si celebra oggi, l’assessore ai parchi e al verde pubblico Santilli si rammarica di non aver potuto rendere omaggio a questa giornata secondo quanto pianificato dall’amministrazione, a causa delle prescrizioni dovute all’emergenza Covid. E traccia un bilancio. Ecco le sue parole:

«Abbiamo messo a dimora un pino a piazza Italia e avevamo ampliato il progetto per l’edizione 2020. In calendario era previsto l’incremento del patrimonio arboreo lungo viale Bovio, dove diverse asole sono vuote perché gli alberi a dimora sono stati rimossi in quanto secchi o malati, e lungo via Nicola Fabrizi, dove di recente sono state eliminate sei piante che avevamo in animo di sostituire non appena fosse giunto il periodo stagionale più idoneo».