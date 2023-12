Oltre 181 milioni di euro di investimenti con il nuovo contratto decennale tra Regione e Trenitalia

Un contratto dal valore complessivo di 846,1 milioni di euro con investimenti che superano i 181 milioni destinati anche all'acquisto di nuovi treni per garantire ai viaggiatori mezzi sempre più giovani e efficienti: 167 i treni che viaggeranno ogni giorno.

Questo in sintesi quello che prevede il nuovo contratto di servizio decennale firmato tra la Regione Abruzzo e Trenitalia firmato dal presidente della Regione Marco Marsilio e dall'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi nella sede dell'ente in piazza Unione.

L'obiettivo è quello di incrementare la qualità dei servizi destinati ai pendolari con una sempre maggiore integrazione tra ferro e comma.

Grazie a questo nuovo contratto con Trenitalia, che segna una nuova stagione nel trasporto ferroviario e nella integrazione dei servizi tra ferro e gomma, la Regione Abruzzo sarà più vicina al resto del mondo, contribuendo a colmare un gap ultradecennale – dichiara Marsilio -. Il maggiore beneficio sarà per i pendolari, con un importante investimento di Trenitalia finalizzato al rinnovamento della flotta e all’acquisto di nuovi treni, ma anche per i tanti visitatori che stanno scoprendo l’Abruzzo grazie a una maggiore accessibilità dei nostri territori, comprese le aree interne”.

“La firma del nuovo contratto di servizio con la Regione Abruzzo rappresenta un ulteriore passo avanti per contribuire in modo significativo a migliorare la qualità e l'efficienza dei nostri servizi sul territorio. Gli sforzi messi in campo da Trenitalia nelle regioni stanno dando esito positivo – ha quindi aggiunto Corradi -. Dal 2018, infatti, Trenitalia investe nel rinnovo del trasporto regionale più di 1 miliardo di euro all’anno con un piano che andrà avanti fino al 2026 e che contribuirà a portare sui nostri binari treni di ultima generazione, più confortevoli e che consumano meno. Siamo molto soddisfatti di contribuire anche allo sviluppo del trasporto intermodale in Abruzzo grazie ai nostri link che, in connessione con i treni regionali, completano l’offerta a beneficio dei viaggiatori e del territorio”.

Tutti i numeri del rinnovato contratto di servizio: migliorano i dati sulla soddisfazione dei viaggiatori

Gli investimenti totali, come detto, ammontano a 181,4 milioni, di cui 152,6 in capo a Trenitalia e 28,8 in capo alla Regione. Parte di questi investimenti, circa 34 milioni, sono dedicati all’acquisto di nuovi treni made in Italy di ultima generazione, che contribuiranno ad abbassare l’età media dei convogli in circolazione in Abruzzo che passerà dagli attuali 20 anni a 15 anni nel 2027. Il resto è destinato ad attività che potranno generare un effetto moltiplicatore sul territorio: investimenti sulla manutenzione ciclica dei treni (89,5 milioni); rinnovamento e ampliamento degli impianti industriali (15,8 milioni); sviluppo di nuove tecnologie (28,7milioni); revamping tecnologico e restyling della flotta già esistente (oltre 13 milioni).

Il nuovo contratto di servizio conferma i 4,1 milioni di treni chilometro effettuati all’anno, che si traduce in 167 corse al giorno. Numeri destinati a crescere: nel 2027, infatti, è previsto che i treni chilometro diventino 4,15 milioni.

La Regione Abruzzo, competente in materia di programmazione e finanziamento del servizio, corrisponderà a Trenitalia 57 milioni di euro nei primi due anni e 63,8 nei successivi. Dal 2019 al 2023 il gradimento dei viaggiatori regionali è aumentato per tutti gli indicatori del viaggio, in particolare il 6 per cento per la pulizia e 8,6 per cento per la puntualità. La soddisfazione complessiva del viaggio, inoltre, è aumentata di 3,5 punti percentuali passando dal 93,4 per cento del 2019 al 96,9 per cento del 2023.