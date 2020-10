Potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, Marsilio firmerà il progetto il 7 ottobre

Potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, va avanti il progetto che come scopo ha quello di velocizzare i tempi di percorrenza con la capitale.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, firmerà il prossimo 7 ottobre il progetto condiviso con la Regione Lazio e il ministero delle Infrastrutture.

«Il 7 ottobre al ministero delle Infrastrutture, sotto l’egida del ministro De Micheli, con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti», fa sapere Marsilio, «ci vedremo per sottoscrivere il progetto condiviso a seguito del tavolo costituito nel marzo scorso, per il potenziamento e la velocizzazione della linea Pescara- Roma che mette in campo soluzioni tecniche e progettuali per poter percorrere la tratta in meno di due ore, rendendo i collegamenti con l‘Adriatico più snelli e risolvere così un problema storico del nostro territorio. Chiederemo al governo di finanziarlo, magari nell’ambito di questi fondi straordinari che arriveranno dall’Europa per rispondere all’emergenza Covid. Questa è una delle opere più importanti che dovrà esssere realizzata non solo per l’Abruzzo ma per l’Italia».

È quanto emerso nel corso di un incontro all'Aquila con i sindacati e i rappresentanti di categoria per analizzare lo stato dell’arte relativamente al piano di rilancio nazionale su cui saranno convogliati i fondi europei del Recovery Fund che riveste un ruolo strategico per la ripartenza. Presenti anche l’assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis e il direttore della Presidenza Emanuela Grimaldi.

Tante le opere indicate: dal potenziamento della rete ferroviaria, agli interporti di Avezzano e Manoppello, ai porti, alle strade Anas, alle funivie, rete idrica, completamento delle Reti Ten-T e interventi per il rischio idrogeologico.

