Ferro di Cavallo, Alessandrini (M5s): "La commissione gestione del territorio dice no, per Masci è una sconfitta politica"

Licenziata nella commissione congiunta lavori pubblici e gestione del territorio la delibera per l'abbattimento del Ferro di Cavallo, ma con il voto contrario della seconda. Lo annuncia con un post al veleno la capogruppo comunale del M5s Erika Alessandrini. Un vero botta e risposta quello che da ieri è iniziato tra i pentastellati e il sindaco Carlo Masci. “Mentre il grande sindaco che ama Pescara pontifica su facebook sul Ferro di Cavallo – scrive oggi Alessandrini – autocelebrando la propria azione politica, la commissione gestione del territorio licenzia la delibera con voto contrario”. Per lei, dice a IlPescara, si tratta “di una sconfitta politica”.

Al momento del voto, riferisce, alcuni componenti della maggioranza sono usciti ed è così che il voto alla fine, è stato un “no” all'approvazione del progetto Ater da parte di una delle due commissioni convovate. Un voto contrario arrivato, specifica, “per le ragioni che sosteniamo noi: il mancato coinvolgimento del Comune nella redazione del progetto, la mancata partecipazione della città e il fatto che non sono previste la riqualificazione della piazza e degli spazi verdi: non è vero che ci sono i fondi come dice Masci, perché nel bando per le periferie Pescara è arrivata 276esima. Certo – aggiunge – i fondi li può cercare, può mandare qualcosa dal pnrr, o tramite altri bandi, ma ad oggi non c'è niente: questo progetto non lo prevede”, ribadisce Alessandrini. Quegli spazi, spiega, non fanno capo all'Ater per cui il progetto andrebbe fatto dalla stessa amministrazione. Che dunque la riqualificazione dell'esterno non sia nel progetto, aggiunge, “lo ha detto anche il progettista in commissione. Ha detto che lui non ha l'incarico di progettare quella parte”.