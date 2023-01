Svuotato il Ferro di Cavallo: la soddisfazione del sindaco Carlo Masci [VIDEO]

Non c'è più nessuno al Ferro di Cavallo: chi occupava abusivamente gli alloggi è stato sfrattato, chi aveva diritto a un'abitazione è stato ricollocato e il prossimo passo sarà l'abbattimento.

E' soddisfatto il sindaco Carlo Masci che ha deciso di mostrare alla città come si presenta oggi quel “fortino della illegalità”, come lo definisce, assurto troppe volte agli onori della cronaca nazionale. Una vera e propria “passeggiata” dentro quell'ampio vuoto cortile circondato da quei palazzi che a breve verranno giù. Come riferito a IlPescara dall'assessore comunale al patrimonio Isabella Del Trecco, infatti, il 19 gennaio si apriranno le buste e saranno finalmente affidati i lavori per la demolizione con quello per la ricostruzione che sarà oggetto di un secondo bando.

“Per tanti anni – dice il sindaco Masci nel video postato sul suo profilo facebook – si è parlato del Ferro di Cavallo come il centro della malavita pescarese. Un'area dove non si poteva entrare. Oggi possiamo venirci liberamente. Non c'è più nulla. L'area è stata tutta quanta liberata. Gli appartamenti sono stati svuotati. E' stato sfrattato chi non aveva titolo per avere l'alloggio e chi li occupava abusivamente. A coloro che invece il titolo ce l'avevano e vivevano quasi sequestrati, abbiamo assegnato altri alloggi a Pescara. Oggi – aggiunge il sindaco - vivono in una condizione certamente migliore”.

“Procederemo presto alla demolizione del fabbricato per costruire nuovi alloggi che saranno un esempio di edilizia pubblica residenziale (56 quelli previsti), con verde e spazi pubblici che saranno a disposizione dei cittadini. Costruiremo una grande piazza – ricorda – perché occorrono spazi dove i cittadini possano incontrarsi e vivere bene con il bello davanti agli occhi e non con il degrado che per troppi anni ha dominato questa zona”.