Affidai i lavori per l'abbattimento dl Ferro di Cavallo, Del Trecco: "Grande soddisfazione, auspichiamo di partire prima dell'estate"

Sarà la Gentile Ambiente spa, azienda con sede a Casoria (Napoli) a buttare giù il Ferro di Cavallo. Firmata la determina con cui l'Ater ha definito l'aggiudicazione del bando da oltre un milione e mezzo di euro che rappresenta di fatto l'ultimo passo prima dell'avvio dei lavori. Lavori che l'assessore comunale all'edilizia pubblica Isabella Del Trecco raggiunta da IlPescara, auspica inizino prima dell'estate.

Dieci le proposte vagliate per l'affidamento dei lavori. A spuntarla è stata dunque la ditta campana che con un ribasso di poco più del 32 per cento. Ora manca solo la firma del contratto e l'iter sarà ufficialmente completato

“È una grande soddisfazione – commenta Del Trecco -. Una cosa del genere ha richiesto tanto lavoro e tanto impegno ed è costato anche tanti bocconi amari perché qualunque cosa si faccia trova i suoi ostacoli e i suoi oppositori. Tutto è andato bene e siamo riusciti a dare una risposta a tutti coloro che avevano diritto e la daremo anche a tutti i residenti. Quando si lavora insieme e all'unisono i risultati arrivano e io non posso ringraziare tutti, la Regione e in particolare il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'Ater e noi del Comune che abbiamo dato l'anima per arrivare alla fine di questo percorso”.

L'occasione per l'assessore per sottolineare come quello cui si va a rimediare è un errore fatto negli anni '70 e '80 quando l'edilizia pubblica ha creato zone ghetto “perché quando ci sono interventi così massicci è inevitabile che se la maggior parte delle persone è perbene c'è anche chi lo è di meno e questo diventa un problema. Un grosso aiuto – tiene a sottolineare – ce lo ha dato la Regione con le modifiche alla legge per le assegnazioni degli alloggi pubblici”. Nello scenario del degrado che troppo spesso interessa le periferie si sono create “realtà particolarmente impattanti e il Ferro di Cavallo è una di queste. Non è una novità – tiene a precisare – che noi del centrodestra avessimo già dai tempi di Lucio Candeloro, Nino Sospiri e Carlo Pace individuato quello come luogo su cui lavorare e siamo finalmente riusciti a farlo”.

L'occasione per lei per sottolineare che proprio sulle periferie gli interventi portati avanti sono stati tanti e altri ce ne saranno. C'è stata l'inaugurazione del lotto della strada pendolo che proprio la zona di Rancitelli e Villa del Fuoco attraversa “che ha consentito di aprire una zona della città dove c'è una realtà particolare. Abbiamo abbattuto i fabbricati di via Lago di Borgiano dove sorgeranno una piazza e i servizi, ma già vederla così impatta molto. Abbiamo fatto molti interventi da tutti i punti di vista anche da quello prettamente ambientale come la raccolta dei rifiuti porta a porta che anche in maniera insperata stanno dando ottimi risultati. La gente ci ha creduto. Ero assessore ai lavori pubblici – ricorda ancora – quando feci fare il progetto per il rifacimento di via Sacco e ora l'abbiamo portato a termine. Non dimentichiamo poi i tanti sequestri anche degli immobili nei confronti delle famiglie che delinquevano e questo mi spinge ad un doveroso ringraziamento alle forze dell'ordine e il prefetto perché anche con loro c'è assoluta condivisione”.

Se la sfida di abbattere il Ferro di Cavallo è vinta quella che si aprirà poi sarà quella di far sì che le nove abitazioni non diventino di nuovo ricettacolo di chi in quelle case compie azioni illecite. Su questo però, hanno sempre assicurato amministrazione e Regione, creando servizi e dunque socialità.

Una volta abbattuto il complesso si procederà con il secondo bando per l'affidamento dei lavori di ricostruzione così come previsto dal progetto già realizzato e illustrato da Regione e amministrazione.