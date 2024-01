Ferri (Forza Italia) sull'apertura del punto d'ascolto Aca a Pianella: "Importante traguardo per i cittadini della zona"

Giudizio estremamente positivo da parte di Stefano Ferri, vice coordinatore comunale di Forza Italia Pianella in merito all'attivazione da parte dell'Aca del punto d'ascolto per gli utenti, all'interno di alcuni locali del municipio

"La nuova struttura denominata “punto d’ascolto”, attualmente presente solo nei comuni di Scafa e Penne, sarà operativa dal 2 febbraio. Gli utenti verranno ricevuti tutti i venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 presso uno dei locali situati a piano terra dell’edificio comunale. Trattasi di un importante traguardo raggiunto, il quale eviterà ai nostri concittadini (e non solo) di recarsi al front office di viale Bovio a Pescara.

Ci auguriamo che questo sia il primo passo della nuova amministrazione verso la riattivazione di una serie di servizi e strutture del nostro territorio. L’impegno di Forza Italia sarà quello di sollecitare l’amministrazione e il sindaco nelpromuovere azioni concrete con l’intento di ampliare l’offerta dei servizi e valorizzare le strutture già presenti nel nostro Comune: consorzio Dop Aprutino Pescarese, centro per l’impiego e tante altre. Attraverso la nostra rappresentante in consiglio comunale fungeremo da pungolo per ottenere ciò che ci siamo prefissi nell’interesse esclusivo della nostra comunità."