Il prefetto Ferdani in visita a Pianella riceve in dono i prodotti simbolo del territorio: olio e vino

Giovedì 18 luglio la città di Pianella ha accolto la visita istituzionale del prefetto Flavio Ferdani, un importante momento di confronto fra le istituzioni statali e la comunità locale. Ad accogliere il prefetto erano presenti il sindaco Taddeo Manella e l'mministrazione comunale, il maresciallo dei carabinieri Salvatore Silvestri e la comandante della polizia locale Sara Leonzio, il presidente del consiglio comunale Annaida Sergiacomo, i consiglieri di minoranza Francesco Chiarieri e Giorgio Pozzi, il segretario comunale Germana Soccorsi ed i dipendenti comunali.

L'incontro si è svolto nella sala consiliare dove il prefetto ha tenuto un discorso incentrato su temi di rilevante importanza. Ha sottolineato la necessità di una stretta collaborazione tra le istituzioni e l'mportanza di una profonda conoscenza del territorio per un'efficace azione amministrativa a tutti i livelli. Il prefetto ha inoltre richiamato tutti i presenti esortando a svolgere il proprio ruolo con entusiasmo e dedizione, ponendo sempre al centro i bisogni dei cittadini. Il prefetto, di origini toscane, ha espresso sincero apprezzamento per il territorio di Pianella e della provincia di Pescara abbracciata tra le montagne del Gran Sasso e della Maiella ed affacciata sul mare Adriatico, elogiando le pregiate coltivazioni locali e il ricco patrimonio naturalistico e paesaggistico della zona.

Subito dopo Ferdani è stato omaggiato con i prodotti simbolo del territorio di Pianella, l'olio e il vino. Questi doni rappresentano non solo eccellenze enogastronomiche, ma sono anche sinonimo della qualità che ha sempre contraddistinto le produzioni pianellesi. Il gesto ha sottolineato l'orgoglio della comunità per le proprie tradizioni e la volontà di condividere il meglio del proprio territorio con le istituzioni.

Successivamente, il sindaco Manella e i membri del consiglio comunale hanno accompagnato il prefetto in una visita sul territorio. La prima tappa è stata l'antico frantoio, dove ha potuto apprezzare la storia e le radici olivicole di Pianella. Il Sindaco ha colto l'occasione per illustrare con orgoglio la storia millenaria della città, le sue tradizioni e il forte senso di comunità ed orgoglio che caratterizza la popolazione.

La visita è proseguita nel monumento nazionale della vhiesa di Santa Maria Maggiore, gioiello architettonico e storico di inestimabile valore per Pianella e per l'intero patrimonio culturale italiano. Il prefetto ha ammirato i dettagli artistici e architettonici di questo importante simbolo della città, mostrando vivo interesse per il suo valore storico e culturale.

L'architetto Cancelli ha illustrato con dovizia di particolari la ricca storia della chiesa, che affonda le sue radici nel Medioevo ma con tracce ancor più antiche legate al popolo dei Vestini. Il prefetto ha mostrato grande interesse per i dettagli artistici di pregio, primo tra tutti il rosone posto sulla facciata della chiesa, l’ambone ed il portone ad opera del maestro Acuto, le sculture, gli affreschi e gli elementi decorativi che testimoniano il valore culturale ed artistico della chiesa. L’incontro si è concluso con reciproche espressioni di stima.