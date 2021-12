Federico Accionciamessa (Articolo Uno) eletto in consiglio provinciale

Articolo Uno, con il segretario provinciale Francesco D'Agresta, esprime soddisfazione per l'elezione in consiglio provinciale del giovane dirigente e capogruppo di maggioranza al Comune di Loreto Aprutino Federico Acconciamessa. Il 24enne infatti è stato eletto nel corso della consultazione di secondo livello avvenuta il 18 dicembre scorso che ha portato all'elezione del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis come nuovo presidente della Provincia di Pescara.

"La scelta del nostro partito di investire sui giovani ha pagato, Articolo Uno si conferma l'unica forza del centro-sinistra, oltre al Pd, in grado di aggregare e ottenere risultati concreti. Ci auguriamo al più presto che le elezioni provinciali possano tornare direttamente nelle mani dei cittadini." Acconciamessa ha ringraziato il partito, il sindaco e i consiglieri di Loreto Aprutino e tutti gli amministratori che gli hanno dato fiducia:

"Da oggi mi metto a lavoro con serietà per il nostro territorio". Massimo Berardinelli, presidente dell'assemblea provinciale ha concluso: "Oltre che un ottimo amministratore è stato eletto un rappresentante dell'area vestina ed una persona molto vicina ai problemi dei lavoratori e delle lavoratrici. È di persone come lui che la politica ha bisogno".