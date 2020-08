Febbo e Testa replicano a Blasioli sui fondi del masterplan: "Dichiarazioni inesatte e falsate"

Dura replica del capogruppo alla Regione di Fdi Testa e dell'assessore regionale Febbo al consigliere Pd Blasioli, in merito alla presunta cancellazione dei fondi Masterplan, che ammonterebbe a 57 milioni per Pescara e provincia.

Testa ha evidenziato come una notizia così palesemente falsa o è frutto dell'ignoranza, ovvero del non conoscere la materia in oggetto, o altrimenti è malafede. Testa ricorda infatti che con il decreto Rilancio il Governo Pd M5s ha imposto a tutte le Regioni la rimodulazione dei fondi Masterplan, a causa dell'emergenza legata al Covid19 facendo slittare gli interventi al nuovo Poc del 2021. I fondi sono stati semplicemente blindati e posticipati per l'utilizzo fra 8 mesi:

Faccio fatica a credere che il consigliere Blasioli non ne sia a conoscenza quindi lo ritengo in totale malafede, ma se lo fosse davvero gli consiglio vivamente di studiare prima di rimediare clamorose brutte figure, facendo disinformazione. In ogni caso, con la sua esposizione, Blasioli ha disegnato la peggior immagine del Pd abruzzese. Chiudo con un punto di domanda: considerato che quanto appena spiegato è frutto di accordi con il suo Governo e con il suo Ministro, quale sarebbe secondo Blasioli l'alternativa? Utilizzare i fondi ed affamare le famiglie, la Sanità, le imprese e tutte quelle categorie colpite pesantemente dall'emergenza sanitaria? Ce lo spieghi Blasioli, con onestà".

Dello stesso tono la replica dell'assessore Febbo, che ribadisce come i fondi non siano stati cancellati ma semplicemente il loro uso posticipato come chiesto dal Governo nel Decreto Rilancio, sbloccando risorse immediate per far fronte alle esigenze del territorio come avvenuto con i decreti Cura Abruzzo 1 e 2:

