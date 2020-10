Pagano sulla rimozione dell'assessore Febbo: "Scelta di Marsilio non può essere condivisa da Forza Italia"

Non si è fatta attendere la posizione contraria di Forza Italia alla scelta del presidente della giunta regionale Marco Marsilio di revocare le deleghe assegnate all'assessore Mauro Febbo.

Febbo paga la scelta di non aver sostenuto alle recenti elezioni comunali di Chieti la candidatura di Fabrizio Di Stefano della Lega.

Non è servito nemmeno l'appoggio garantito al ballottaggio per ricucire lo strappo e puntuale è arrivata la resa dei conti.

Decisione però non condivisa da Forza Italia come commenta il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale del partito: «La decisione annunciata dal presidente della Regione Abruzzo di assumere su di sé le deleghe affidate all’assessore Mauro Febbo revocandogli l'incarico in giunta regionale non può essere condivisa da Forza Italia. Si dovrebbe semmai riflettere collegialmente sulle scelte fatte in occasione delle recenti elezioni amministrative, dove gli errori di valutazione sono stati molteplici e di tanti. Basta guardare ai risultati del primo turno o alla contrarietà agli apparentamenti al ballottaggio, che venivano auspicati da Forza Italia e dallo stesso presidente Marsilio. Bisogna analizzare insieme gli errori fatti e cercare le vie per una ribadita e più forte coesione. Evitando rinnovati scontri che non sono utili all’ azione amministrativa ma che insieme dobbiamo portare avanti al servizio dei cittadini. E l’assessore Febbo anche da questo punto di vista è una risorsa essenziale nel governo della Regione Abruzzo. Con lealtà ma anche con fermezza rappresenteremo questa posizione di Forza Italia al Presidente Marsilio e alla coalizione, confermando stima e sostegno per l’assessore Mauro Febbo».