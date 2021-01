Febbo e D'Incecco replicano al Pd sui fondi per i ristoratori: "Dal Governo solo promesse e confusione"

Il capogruppo alla Regione di Forza Italia Febbo, assieme al capogruppo della Lega D'Incecco, replica alle accuse mosse dai consiglieri regionali Pd Paolucci e Pepe in merito ai fondi e indennizzi destinati ai ristoratori abruzzesi. I consiglieri d'opposizione hanno accusato la giunta Marsilio e la maggioranza di aver illuso queste categorie duramente colpite dalla pandemia, senza che ricevessero alcun fondo regionale nei provvedimenti annunciati ed approvati nei mesi scorsi e nelle ultime settimane.

Secondo Febbo, i consiglieri dovrebbero parlare con il Governo che ha messo in ginocchio questi operatori commerciali, che prima sono stati costretti ad adeguarsi alle normative anticontagio per poi subire chiusure da novembre ad oltranza:

Inoltre pensavamo che il famoso Decreto Agosto potesse rappresentare una svolta invece , quello sì, è stato un elefante che ha partorito un topolino dove si è palesata la poca attenzione del Governo nazionale per la categoria dei ristoratori e della somministrazione. Infatti nell'incontro di venerdì scorso i rappresentanti del comparto bar e ristoranti sono venuti a chiedere alla Regione Abruzzo di raccogliere il loro grido di allarme e di profonda crisi affinché venga riportato e giunga forte e determinato sul tavolo nazionale. La Regione Abruzzo ha già messo in campo attraverso il Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2 risorse importanti e considerevoli, senza poter ricorrere al deficit (cosa che può fare il Governo) da destinare alla ripartenza dell'economia dopo il lockdown di marzo e aprile 2020.

Attualmente, spiega Febbo, in Abruzzo ci sono circa 10 mila attività di somministrazione e alberghiere, ed occorrerebbero circa 35/50 milioni per dare ristori adeguati, soldi che ora non sono disponibili oltre a quelle valutabili in 15/18 milioni per dare liquidità a chi non ha avuto sostengo dal sistema bancario.

Consiglierei ai colleghi Paolucci e Pepe di informarsi bene ed analizzare le problematiche del mondo del lavoro e delle imprese prima di avventurarsi in comunicati privi di fondamento e soprattutto che riguardano negligenze della loro parte politica

Il capogruppo D'Incecco punta allo stesso modo l'indice contro il Governo del M5s/Pd, partito del quale fanno parte i consiglieri parlando di un disastro che sta mettendo sul lastrico un intero settore produttivo: