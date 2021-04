Fdi contro la privatizzazione del servizio di trasporto scolastico a Pianella: "Scelta non condivisa con la coalizione"

No alla privatizzazione del servizio di trasporto scolastico nel comune di Pianella. La critica arriva dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Aurelio Toro, che sottolinea come la decisione dell'amministrazione comunale non sia stata condivisa con gli altri alleati di maggioranza, parlando di una scelta politica, incomprensibile e senza vantaggi economici per le casse pubbliche ma che anzi danneggia i lavoratori.

Trasferire completamente un servizio così importante per la comunità a fornitori esterni è, a mio avviso, un gravissimo errore per svariati motivi e tali da far dedurre che trattasi di una opzione di natura differente da quella della tutela del territorio. Ricordo come nel 2017 fu votata la privatizzazione di 2 linee del servizio scuolabus, lasciando però in capo all’ente il potere decisionale e di controllo delle attività, diversamente da come hanno deciso di procedere da ora in poi.

La partership pubblico-privato è una possibilità offerta alla pubblica amministrazione ma non ritengo che possa riguardare servizi fondamentali come quello in questione, come hanno ben argomentato, carte alla mano, i consiglieri, Annaida Sergiacomo e Davide Berardinucci.