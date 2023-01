L'annuncio dell'assessore Verì: "Verso un accordo con le farmacie per la distribuzione dei dispositivi per diabetici"

Entro 30 giorni dovrebbe essere raggiunto un accordo fra la Regione e i farmacisti abruzzesi per arrivare alla distribuzione nelle farmacie territoriali dei Dpc per diabetici, che attualmente avviene solo all'interno dei presidi ospedalieri. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì annunciando l'apertura del tavolo dopo la delibera di giunta approvata durante l'ultima seduta. Il provvedimento prevede un tavolo al quale parteciperanno il direttore del Dipartimento sanità Claudio D’Amario, il direttore dell’Aric Donato Cavallo, la dirigente del Servizio farmaceutico regionale Stefania Melena, il responsabile del nucleo Dpc farmaci Alberto Costantini, i referenti dei servizi farmaceutici delle singole Asl, i rappresenti di Federfarma e Assofarm.

“Compiti del tavolo saranno sia l’aggiornamento dell’accordo Dpc attualmente in vigore per la distribuzione dei farmaci, sia la predisposizione di un’intesa per la distribuzione nelle farmacie territoriali di aghi, strisce, pungidito, sensori, microinfusori, siringhe per i pazienti diabetici con piano terapeutico, oggi dispensati nelle farmacie ospedaliere, con tutti gli inevitabili disagi che questo comporta per gli utenti. Abbiamo avuto diversi incontri con le associazioni dei diabetici negli ultimi mesi, durante i quali avevo assunto l’impegno di individuare un modello operativo entro l’inverno”.

Da tempo il problema della distribuzione dei presidi per pazienti diabetici è stato sollevato dalle associazioni dei malati soprattutto per chi vive lontano dalle farmacie ospedaliere e spesso è costretto a lunghe attese considerando che i giorni e gli orari a disposizione per il ritiro sono relativamente limitati.