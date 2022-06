Fontanelle, la farmacia potrebbe diventare realtà: il Comune pronto a dare i locali per ospitarla

Spiragli per i residenti del quartiere Fontanelle e nello specifico di via Caduti per Servizio: la farmacia potrebbe diventare realtà e, con lei, anche il prolungamento della linea 14 del trasporto pubblico agevolando il collegamento diretto con l'ospedale civile. Dall'amministrazione il sì alla valutazione di mettere a disposizione locali di sua proprietà che si trovano proprio in via Caduti per Servizio perché possano ospitare la farmacia che i cittadini chiedono da tempo. Un sì che ha riguardato anche l'ipotesi di prolungare il servizio Tua.

Soddisfatto il capogruppo comunale del Partito democratico Piero Giampietro per il voto unanime ottenuto in consiglio comunale dai due ordini del giorno presentati dai consiglieri di tutto il centrosinistra. “Si tratta di azioni che possono incidere positivamente sulla qualità della vita di un quartiere che sta cercando di uscire dall’isolamento - dichiara - a partire dalla farmacia, la cui apertura sollecitata da una petizione con oltre 2mila firme è ora possibile grazie allo sblocco della procedura in Regione, ma che in assenza di locali disponibili potrebbe dover aprire fuori da via Caduti per Servizio: in quella via il Comune dispone però di molti locali il cui accatastamento è in dirittura di arrivo, e grazie a questa proposta potranno essere messi a disposizione per facilitare l’apertura della farmacia proprio in quella via. Inoltre abbiamo chiesto che il Comune si adoperi presso Tua per prolungare fino a via Caduti per Servizio il percorso della linea 14 che potrà così collegare il quartiere con l’ospedale civile, garantendo così un collegamento diretto molto utile soprattutto per la popolazione anziana. Siamo soddisfatti dell’approvazione di queste due proposte dall’intero consiglio comunale - conclude - e ora confidiamo che la giunta dia rapidamente seguito a queste proposte”.