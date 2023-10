Nuovi fari per l'illuminazione dello stadio Petruzzi di Città Sant'Angelo all'insegna dell'efficiamento energetico

Nuovi fari per l'illuminazione dello stadio Petruzzi di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, da noi contattato, annunciando la sostituzione di tutte le vecchie luci dei fari con nuovi dispositivi a led, più+ efficienti e a minor consumo:

"Prosegue ancora una volta sul territorio angolano l'opera di efficientamento energetico delle strutture e degli impianti pubblici, come nel caso dello stadio Petruzzi. In questo modo, avremo un beneficio per tutta la collettività in termini di risparmio sulle spese energetiche ed una migliore qualità dell'illuminazione. Ricordiamo che siamo intervenuti, negli ultimi mesi, in diversi istituti scolastici, sui pali dell'illuminazione pubblica lungo le strade e nelle piazze, una città più green che da sempre abbiamo voluto nel nostro programma e che stiamo realizzando. Efficientamento energetico anche nel Comune e grazie alla nascita della prima reale comunità energetica coinvolgendo direttamente i cittadini".